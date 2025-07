POL-PDLU: Betrugsmasche Microsoft

Dannstadt-Schauernheim/Mutterstadt (ots) - Am vergangenen Wochenende und in der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter erneut Traktoren aufgebrochen. Am Wochenende verschafften sich die Täter Zugang auf ein Betriebsgelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in Dannstadt-Schauernheim. Aus dort abgestellten Traktoren wurden dann mehrere Steuergeräte entwendet. Hier beläuft sich der Schaden auf circa ...

