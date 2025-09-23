POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Farbschmiererei
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall: Unfallflucht
Am Montag zwischen 07 Uhr und 18:40 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Diakoniestraße in einem Parkhaus geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.
Crailsheim: Farbschmiererei an Hauswand
In der Gartenstraße wurde zwischen Samstag 17 Uhr auf Sonntag 18:50 Uhr, eine Hauswand mit einem Schriftzug beschmiert. Der Unbekannte verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell