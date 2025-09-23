Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Farbschmiererei

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Montag zwischen 07 Uhr und 18:40 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Diakoniestraße in einem Parkhaus geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Farbschmiererei an Hauswand

In der Gartenstraße wurde zwischen Samstag 17 Uhr auf Sonntag 18:50 Uhr, eine Hauswand mit einem Schriftzug beschmiert. Der Unbekannte verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

