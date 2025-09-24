Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, versuchter Diebstahl aus Pkw und Körperverletzung

Schwäbisch Hall: Körperverletzung nach Streit

Am Dienstagabend gegen 19:15 Uhr kam es in einem Fitnessstudio am Dietrich-Bonhoeffer-Platz zu Streitigkeiten zwischen einem 17-Jährigen und einem 28-Jährigen. Infolge des Streits warf der 17-Jährige eine Hantel nach dem 28-Jährigen und verletzte diesen dabei am Kopf Der 28-Jährige wurde in der Folge in einer Klinik medizinisch versorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ilshofen: Versuchter Diebstahl aus Pkw

Am frühen Mittwochmorgen gegen 01 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem in der Schmerachaue geparkten Peugeot und durchsuchte diesen auf Wertgegenstände. Ein weiterer Mann hielt neben dem Fahrzeug Wache. Als die beiden Diebe von einem Zeugen erkannt wurden, flüchteten sie ohne etwas aus dem Pkw zu entwenden. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Auffahrunfall mit Verletzten

Eine 60-jährige BMW-Fahrerin hielt am Dienstag gegen 15:40 Uhr verkehrsbedingt an einer Einmündung in der Gaildorfer Straße, als dies eine 57-jährige Mercedes-Fahrerin zu spät erkannte und auf den BMW auffuhr. Durch den Aufprall wurden die 60-Jährige und ihre 9-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 4500 Euro.

Gerabronn: Fußgänger verletzt

Am Dienstagabend lief ein 48-jähriger Fußgänger am äußeren Fahrbahnrand entlang der Rothenburger Straße, als ihn ein 47-jähriger VW-Fahrer übersah und ihn mit der rechten Fahrzeugseite an der Hand erfasste. Daraufhin erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen an der Hand und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Am Fahrzeug entstand zudem ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

