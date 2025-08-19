Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: 1. Folgemeldung Feuerwehren aus Bonn, Düsseldorf, Leverkusen, Königswinter und Ratingen auf dem Weg zu Waldbrandeinsatz in Spanien

San Sebastian, Spanien; 19.08.2025 01:00 Uhr

Das am Sonntag aus Bonn gestartete Waldbrandmodul ist in der Nacht im spanischen San Sebastian eingetroffen. Nachdem die erste Übernachtung im Großraum Paris stattgefunden hat, fuhr der aus 21 Fahrzeugen bestehende Konvoi am Montag durch Zentral- und Südfrankreich bis über die spanische Grenze. In Frankreich stieß das Teilkontingent aus Niedersachsen mit weiteren Einsatzkräften und zwei zusätzlichen Tanklöschfahrzeugen zu der nordrheinwestfälischen Einheit. Somit besteht die gemeinsame Einheit nun aus 67 Einsatzkräften. Zwei Führungskräfte des Waldbrandmoduls flogen am Montag als Vorauskommando nach Madrid, um dort mit den örtlichen Behörden Kontakt aufzunehmen und Details zum Einsatz abzustimmen. Am Dienstag wird das deutsche Waldbrandmodul voraussichtlich in die Provinz Extremadura verlegt um dort bei der Bekämpfung eines ausgedehnten, aktiven Waldbrand zu unterstützen. Genaue Details zum Einsatzraum und zu Aufträgen werden im Laufe des Dienstag erwartet. Neben den deutschen Einsatzkräften sind auch zwei Einheiten aus Frankreich im Einsatz, ein Finnisches Modul zur bodengebundenen Vegetationsbrandbekämpfung befindet sich ebenfalls auf der Anreise. Ein Slowakischer Helikopter zur Brandbekämpfung aus der Luft ist für den Einsatzraum Extremadura ebenfalls vorgesehen (siehe die Übersicht der Europäischen Kommission im Anhang).

