FW-BN: Auffahrunfall mit 3 verletzten Personen

Mehrere Anrufe gingen am frühen Abend des 12.08.2025 bei der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst über einen Verkehrsunfall im Bereich der Bahnhaltestelle Hochkreuz ein. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben zum Umfang des Unfalles wurden Kräfte der Feuerwache 1 und 3, die Löscheinheit Bad Godesberg der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst alarmiert. Der Rettungsdienst war zunächst mit 4 Rettungswagen und 2 Notarzteinsatzfahrzeugen auf der Anfahrt. Durch die erst eintreffenden Kräfte der Feuerwache 3 konnte die Lage erkundet werden. Insgesamt waren an einem Auffahrunfall 3 Fahrzeuge beteiligt, hierbei wurden 3 Personen verletzt, welche durch den Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser transportiert werden mussten. Durch die Feuerwehr wurden die defekten Fahrzeuge gesichert und auslaufende Betriebsmittel aufgenommen. Während des Einsatzes war die B9 in dem betroffenen Bereich in Richtung Süden gesperrt.

