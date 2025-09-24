Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos beschädigt, versuchter Einbruch, Ladung verloren, Unfallflucht

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Auto zerkratzt

Am Dienstag zwischen 7:00 Uhr und 13:10 Uhr wurde in der Straße Marktplatz ein geparkter Pkw an der Beifahrertüre zerkratzt. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Zeugenhinweise.

Urbach: Ladung verloren - Zeugen gesucht

Ein 69 Jahre alter Skoda-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 10:55 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart. Am Baustellenende zwischen Urbach und Plüderhausen fuhr er über einen auf der Straße liegenden Naturstein, der kurz zuvor von einem anderen Fahrzeug verloren wurde. Das linke Vorderrad wurde hierbei beschädigt, der Sachschaden auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum bisher unbekannten Fahrzeugführer, von dessen Fahrzeug der Stein auf die Straße gefallen ist, nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winterbach: Unfallflucht

Zwischen 8:50 Uhr und 22:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Schorndorfer Straße einen geparkten VW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang/Waldrems: versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom Freitag, 19.09. bis Dienstag, 23.09. über ein Fenster in ein Haus in der Schozachstraße einzudringen. Aufgrund vorhandener zusätzlicher Sicherung am Fenster misslang der Eindringversuch und die Unbekannten flüchteten. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 700 Euro. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Kirchberg a.d. Murr: PKW beschädigt und durchsucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 10.08. und Dienstag, 23.09.2025 schlug ein unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertür eines am Bahnhof geparkten BMWs ein. Die Fahrertür wurde geöffnet und der BMW durchsucht. Zum möglichen Diebesgut ist nichts derzeit noch nichts bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter Tel. 07191 9090.

Backnang: Autoscheibe beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Montag, 17:30 Uhr und Dienstag, 11:45 die hinterste Scheibe der Beifahrerseite eines in der Karlsbader Straße geparkten Volvo. Die Scheibe wies ein etwa kreisrundes Loch auf. Die Täter gelangten nicht ins Fahrzeuginnere. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07191 9090.

