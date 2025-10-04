Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am Mittag des 03.10.2025 wurde durch eine Streife der Polizei Bad Bergzabern eine Verkehrskontrolle in der Weinstraße in Schweigen-Rechtenbach durchgeführt. Hierbei wurde ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Mann Auffälligkeiten im Hinblick auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest bestätigte diesen Verdacht. Im weiteren Verlauf wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell