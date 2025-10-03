PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Obstdiebstahl

Edesheim (ots)

Am Freitagvormittag, 03.10.2025 gegen 09:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl von Äpfeln, nahe der Autobahn. Hierbei hielt der noch unbekannte Täter mit einem weißen Fahrzeug auf dem Standstreifen der BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen der Autobahnraststätte Pfälzer Weinstraße West und der Anschlussstelle Landau Nord. Dann begab sich der Täter in die Obstplantage und pflückte unberechtigt Äpfel. Ein ortsansässiger Jogger beobachtete wie der Unbekannte die Äpfel in sein Fahrzeug lud und dann davonfuhr. Daher wurde nach Abklärung mit dem Geschädigten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Wer konnte etwas in der Sache beobachten? Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

