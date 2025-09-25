Polizei Mettmann

POL-ME: Vermisste 13-Jährige wohlbehalten angetroffen - 2509121

Mönchengladbach / Erkrath (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in einer eigenen Pressemitteilung (ots-Nummer 2509116) berichtet hatte, wurde seit Montag, 22. September 2025, eine 13-Jährige aus Mönchengladbach vermisst. Es lagen Hinweise vor, dass sich das Mädchen in Erkrath aufhalten könnte.

Die Polizei Mönchengladbach teilt am heutigen Donnerstag, 25. September 2025, mit (siehe die Pressemeldung unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6124904), dass die 13-Jährige wohlbehalten angetroffen werden konnte:

"Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Montag vermissten Fiona Fee S. aus Mönchengladbach wird hiermit zurückgenommen. Ihr Aufenthaltsort konnte inzwischen ermittelt und das Mädchen von Einsatzkräften angetroffen werden. Die 13-Jährige wurde einem sorgeberechtigten Elternteil übergeben. Wir bitten die Öffentlichkeit, im Rahmen der Fahndung verbreitete Fotos und personenbezogene Daten nicht weiter zu teilen und diese zu löschen und danken für die Mithilfe. (sts)"

Die ursprüngliche Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Mettmann wurde aus dem Pressportal gelöscht.

