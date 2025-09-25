Polizei Mettmann

POL-ME: 67-jähriger Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt - 2509119

Velbert (ots)

Am Mittwochmittag, 24. September 2025, stürzte ein 67-jähriger Rennradfahrer in Velbert, als ein 12-Jähriger unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Schwer verletzt wurde der Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:25 Uhr überquerte ein 12-Jähriger nach eigenen Angaben die Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 157, ohne auf einen vorfahrtberechtigen Rennradfahrer zu achten. Der 67-Jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt die Hauptstraße aus Richtung Langenberg kommend. Der Rennradfahrer kam zu Fall und wurde schwer verletzt.

Eine zufällig anwesende Anwohnerin leistete bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte Erste Hilfe.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein und fragt:

Wer hat das Unfallgeschehen an der Hauptstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

