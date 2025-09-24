Polizei Mettmann

POL-ME: Autos in Brand: Polizei geht von Brandstiftung aus - 2509114

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein sind in der Nacht auf Mittwoch (24. September 2025) gleich drei Autos durch einen Brand zu Schaden gekommen. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Fahrzeuge vorsätzlich in Brand gesetzt wurden und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Folgendes war geschehen:

Gegen 2:30 Uhr wurde die Polizei von der Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein über drei brennende Fahrzeuge am Berliner Platz informiert. Als die Einsatzkräfte der Polizei vor Ort eintrafen, war die Feuerwehr bereits mit dem Löschen der Autos, die nebeneinander in Parkbuchten geparkt waren, beschäftigt.

Trotz aller Bemühungen konnte jedoch nicht verhindert werden, dass die Autos zum Teil ganz erhebliche Schäden davontrugen: So war ein Mercedes C220 im Bereich des Motorraums und der Front komplett ausgebrannt, zwei jeweils danebenstehende Audis wiesen erhebliche Schäden jeweils im Heck- beziehungsweise Seitenbereich auf. Der bei den Bränden entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf eine mittlere fünfstellige Summe belaufen.

Noch vor Ort nahm die Polizei erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache auf und sicherte Spuren. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Brände vorsätzlich herbeigeführt wurden. Hinweise auf Tatverdächtige ergaben sich bislang jedoch noch keine.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht auf Mittwoch im Bereich des Berliner Platzes verdächtige Personen beobachtet oder weiß unter Umständen sogar, wer die Brände gelegt hat? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell