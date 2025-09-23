POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2509111

Polizei Mettmann

Monheim am Rhein / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Monheim am Rhein ---

Am Donnerstag, 18. September 2025, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Monheim am Rhein einen Opel Vivaro. Der in der Tegeler Straße in Höhe der Hausnummer 7 geparkte Opel wurde dabei zwischen 11 und 12 Uhr am rechten Radkasten beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt geschätzt 500 Euro. Die unbekannte Verursacherin oder der unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Ebenfalls am Donnerstag, 18. September 2025, ereignete sich zwischen 11 und 18 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Monheim am Rhein. Dabei wurde ein Ford C-Max, der in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 15 parkte, an der Front und am linken Radkasten beschädigt. Der Schaden wird vorläufig auf circa 900 Euro geschätzt. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Samstag, 20. September 2025, kam es auf der Seidenweberstraße in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 15 und 17 Uhr beschädigte eine unbekannte Fahrerin oder ein unbekannter Fahrer den Gartenzaun eines Grundstücks in Höhe der Hausnummer 13 und entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

