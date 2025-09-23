Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei lädt zum Gespräch am "STREIFENwagen" - 2509110

Heiligenhaus (ots)

Er tourt schon seit einiger Zeit durchs Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der "STREIFENwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Polizistinnen und Polizistinnen des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um niedrigschwellig alltägliche Fragen zu beantworten. Ebenso können hilfreiche Präventionstipps gegeben werden.

Am Mittwoch, 1. Oktober 2025, ist der "STREIFENwagen" in Heiligenhaus anzutreffen: In der Zeit von 10 bis 12 Uhr steht er mit dem Bezirksdienstbeamten Polizeihauptkommissar Heinz Keller auf dem Rathausplatz an der Hauptstraße.

Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, am "STREIFENwagen" das Gespräch mit dem Bezirksdienstbeamten zu suchen und sich zu allgemeinen Fragen, aber auch zu konkreten Anliegen informieren und beraten zu lassen.

Ebenso anwesend sind die ASS!e vom Aktionsbündnis Seniorensicherheit. Sie informieren die Bürgerinnen und Bürger am "STREIFENwagen" gerne über das Thema Seniorensicherheit. Insbesondere möchten sie aber auch anlässlich des Beginns der dunklen Jahreszeit zu dem Thema "Sicherheit durch Sichtbarkeit" sensibilisieren.

