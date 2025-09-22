Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2509107

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

In der Nacht auf Montag, 22. September 2025, sind drei noch unbekannte Täter in einen Weinladen an der Hauptstraße in Heiligenhaus eingebrochen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 1 Uhr drei verdächtige Personen. Er beschreibt sie als: männlich, ungefähr 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei unter Einsatz eines Polizeihunds keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Es wurde eine geringe Summe Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit von Dienstag, 2. September 2025, gegen 9 Uhr, und Sonntag, 21. September 2025, gegen 20 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Arztpraxis an der Straßburger Straße in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Praxisräume nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck gestohlen.

Am Sonntag, 21. September 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 11:30 und 20 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Pestalozzistraße in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurden zwei goldene Eheringe gestohlen.

Am Samstag, 20. September 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 16 und 22 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Fritz-Windisch-Straße in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Balkontür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Freitag, 19. September 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 14 und 19:15 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Kastanienweg in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Am Freitag, 19. September 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 8 und 11:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet westlich der Borsigstraße in Haan eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde eine hochwertige Sonnenbrille entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Samstag, 20. September 2025, ist ein noch unbekannter Täter gegen 21:10 Uhr in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet südlich der Tiefenbruchstraße in Langenfeld eingebrochen. Er verschaffte sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und löste dabei einen Alarm aus. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei keine verdächtige Person mehr antreffen. Es wurde Schmuck gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

