Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - 2509101

Bild-Infos

Download

Erkrath (ots)

In der Nacht auf Samstag, 20. September 2025, kam es in Erkrath zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 3:30 Uhr befuhr der 25-jährige Erkrather mit seiner Ducati Hypermotard 950 die Mettmanner Straße in Richtung Erkrath. In Höhe der Kreuzung Mettmanner Straße / Metzkausener Straße beabsichtigte ein 43-jähriger Düsseldorfer, der mit einem Lkw vor dem Erkrather fuhr, plötzlich verkehrswidrig rechts in die Metzkausener Straße abzubiegen. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer stürzte und schwer verletzt wurde. Die alarmierten Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Metzkausener Straße und Mettmanner Straße wurden für die medizinische Versorgung und Unfallaufnahme gesperrt, das Motorrad sichergestellt und abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell