Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Körperverletzung auf der Nordstraße, Unbeteiligter verwendet in Anwesenheit der Polizei rechte Parole

Hamm-Mitte (ots)

Anlässlich einer Körperverletzung wurde die Polizei Hamm am Samstag, 8. Februar, 17:20 Uhr zu einer Gaststätte an der Nordstraße gerufen. Am Einsatzort trafen die Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte auf einen 40jährigen Hammer, der unter bislang noch ungeklärten Umständen leicht verletzt wurde. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Im Zuge der Einsatzbewältigung wurde aus der Gruppe um den Verletzten eine strafbare rechte Parole geäußert. Der 42jährige Tatverdächtige dieser Äußerung wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Er war erheblich alkoholisiert. Gegen die weiteren Beteiligten der genannten Gruppe sprachen die Einsatzkräfte Platzverweise aus. Diesen wurde Folge geleistet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in Bezug auf die Körperverletzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Hinweise zu der Körperverletzung nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

