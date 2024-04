Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg/Ühlingen-Birkendorf/Albbruck: Drei mutmaßlich berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Von Dienstag auf Mittwoch, 16./17.04.2024, hat die Polizei im östlichen Kreisgebiet des Landkreises Waldshut drei mutmaßlich berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 21:10 Uhr war in Küssaberg-Rheinheim ein 55 Jahre alter Autofahrer kontrolliert worden. Ein Alcomatentest zeigte rund 0,5 Promille an, aber auch ein Drogentest verlief positiv auf eine Beeinflussung durch THC. Der Fahrer räumte dann auch ein, Bier und Joints konsumiert zu haben. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen 22:50 Uhr geriet bei Berau (Ühlingen-Birkendorf) ein 45 Jahre alter Autofahrer in eine Verkehrskontrolle. Bei ihm wurde eine Alkoholkonzentration von knapp einem Promille gemessen. Um 02:10 Uhr überprüfte eine Polizeistreife in Albbruck einen 26-jährigen Autofahrer. Er zeigte typische Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Ein Drogentest schlug auf eine THC-Beeinflussung an. Eine Blutprobe wurde erhoben. Dieser Fahrer war bereits schon zwei Mal wegen Fahren unter Drogeneinfluss zur Anzeige gebracht worden. Alle drei Fahrer mussten ihre Autos stehen lassen.

