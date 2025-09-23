Polizei Mettmann

POL-ME: Schrauben in Tiefgarage verteilt - Polizei bittet um Hinweise - 2509109

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

Am Montag, 22. September 2025, verteilten Unbekannte in einer Tiefgarage in Hilden eine große Anzahl spitzer Schrauben, durch die ein Auto beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18:50 Uhr bemerkte ein Autofahrer beim Einfahren in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Johann-Sebastian-Bach-Straße 1 einen Luftverlust an einem der Autoreifen seines Cupra Terramar. In der Einfahrt der Tiefgarage entdeckte er anschließend 67 meist spitze Schrauben, die dort ausgestreut oder teilweise aufrechtstehend hinterlegt wurden.

Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fragt:

Wer hat am Montag am angegebenen Ort Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Diese nimmt die Polizei Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell