Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Herten/Herne: Rollerfahrer flüchtet, fährt über rote Ampeln und baut Unfall

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einer Verfolgungsfahrt mit einem gestohlenen Roller. Die Fahrt endete schließlich in Herne, nachdem der Fahrer gegen geparkte Fahrzeuge geprallt war.

Der Roller war Streifenbeamten gegen 2 Uhr auf der Herner Straße in Recklinghausen aufgefallen, weil die beiden Personen auf dem Roller ohne Helm unterwegs waren. Die Anhaltezeichen der Polizei wurden ignoriert, der Fahrer flüchtete. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellte sich heraus, dass der Roller als gestohlen gemeldet worden war. Der Rollerfahrer missachtete außerdem mehrere rote Ampeln. Gegen 2.30 Uhr fiel der Roller dann auf der Kaiserstraße in Herten auf, der Fahrer ignorierte erneut die Aufforderung anzuhalten, woraufhin die Polizei eine Verfolgungsfahrt einleitete. Im Bereich der Emscherstraße in Herne endete die Fahrt: Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Fahrer beim Abbiegen die Kontrolle über den Roller verloren, war gegen ein geparktes Auto gestoßen, hatte dann zwei weitere geparkte Fahrzeuge touchiert bevor er noch gegen den Streifenwagen rutschte. Die beiden Personen auf dem Roller wurden bei dem Unfall leicht verletzt, sie sind 17 und 18 Jahre alt und kommen aus Herne. Bei dem 17-jährigen Fahrer besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss unterwegs war. Ein Vortest verlief positiv. Ihm wurde deshalb auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Bei seiner Durchsuchung konnte auch mutmaßliches Cannabis gefunden werden.

Der als gestohlen gemeldete Roller wurde sichergestellt. Außerdem wurden die Mobiltelefone der Beiden als Beweismittel beschlagnahmt. Der Sozius soll während der Fahrt gefilmt - und den Mittelfinger gezeigt haben. Es wurden mehrere Strafanzeigen geschrieben, unter anderem wegen des Diebstahls und der Gefährdung des Straßenverkehrs.

