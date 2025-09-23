POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2509108

Polizei Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Mettmann ---

In der Zeit von Freitag, 19. September 2025, gegen 15 Uhr, bis Montag, 22. September 2025, gegen 7:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Lager an der Wilhelm-Becker-Straße in Mettmann eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das Lager nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

