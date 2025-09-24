Polizei Mettmann

POL-ME: 90-Jährige wird Opfer eines Taschendiebstahls - 2509113

Ratingen (ots)

Am Dienstag, 23. September 2025, wurde einer 90-jährigen Ratingerin vor ihrer Wohnung an der Hans-Böckler-Straße die Tasche entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:15 Uhr wurde die Seniorin vor ihrer Haustür von einer Frau angesprochen, die ihr anbot, die Einkäufe der Ratingerin ins Haus zu tragen. Obwohl sie dies ablehnte, folgte ihr die Frau bis an die Wohnungstür. Dort stolperte die Seniorin beim Betreten der Wohnung und kam zu Fall. Die Unbekannte nutzte diese Gelegenheit, um eine graue Umhängetasche zu entwenden, die unter anderem die Geldbörse der 90-Jährigen mit einem niedrigen Euro-Betrag enthielt. Anschließend entfernte sich die Frau und die Seniorin alarmierte die Polizei, die jedoch im Rahmen ihrer Fahndung leider keine verdächtige Person mehr antreffen konnte.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

- korpulente Statur - circa 1,70 Meter groß - dunkle Haare - blaue oder graue Jacke mit einem Emblem - trug einen Rock

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat zum genannten Zeitpunkt im Umfeld der Hans-Böckler-Straße Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

