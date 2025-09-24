Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2509112

Velbert / Heiligenhaus (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Dienstag, 23. September 2025, brachen Unbekannte in Velbert zwischen 12:30 Uhr und 16 Uhr das Schloss einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Brehmstraße auf. Anschließend durchwühlten die Täterinnen oder Täter die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Heiligenhaus ---

Am Dienstag, 23. September 2025, hebelten unbekannte Täterinnen oder Täter in Heiligenhaus eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Kettwiger Straße auf. Sie durchwühlten zwischen 15:20 Uhr und 22:20 Uhr die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der eventuelle Schaden ist, ermittelt die Polizei zurzeit.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

