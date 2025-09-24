Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2509115

Bild-Infos

Download

Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

In der Zeit von Samstag, 20. September 2025, bis Sonntag, 21. September 2025, kam es an der Bruchhauser Straße / Unterbacher Straße in Erkrath zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines blauen VW Golf parkte ihr Auto am Samstagmittag gegen 12 Uhr am Straßenrand in Höhe der Kreuzung. Als sie am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden links an der Fahrzeugfront fest. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell