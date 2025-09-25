Polizei Mettmann

POL-ME: 91-Jährige mit Schockanruf betrogen - Polizei bittet um Hinweise - 2509118

Bild-Infos

Download

Heiligenhaus (ots)

Am Mittwoch, 24. September 2025, wurde eine Seniorin aus Heiligenhaus das Opfer eines "Schockanruf"-Betrugs. Die Polizei ermittelt und warnt erneut vor den professionell agierenden Trickbetrügerinnen und -betrügern.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15 Uhr erhielt die 91-Jährige den Anruf eines angeblichen Rechtsanwaltes, der angab, die Tochter der Seniorin habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind ums Leben gekommen sei. Gegen Zahlung einer Kaution könne sie jedoch eine Haftstrafe für ihre Tochter abwenden. Ein Mitarbeiter des angeblichen Rechtsanwaltes würde das Geld abholen kommen.

Die Seniorin übergab daraufhin kurze Zeit später einem Mann an der Haustür eine Tasche mit einem niedrigen, vierstelligen Bargeldbetrag sowie Schmuck. Den Mann beschreibt sie wie folgt:

- circa 40 Jahre alt - 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß - dicklich - osteuropäisches Erscheinungsbild - dunkler Hauttyp, braune Haare - braune Jacke

Die 91-Jährige bemerkte den Betrug, als ihre Tochter kurz nach der Übergabe bei ihr erschien. Anschließend kontaktierte sie die Polizei.

Diese ermittelt und bittet um Hinweise:

Wer hat im Umfeld des Bereichs Amselweg/Finkenweg in Heiligenhaus Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Heiligenhaus unter 02056 9312-6150 jederzeit entgegen.

Die Polizei stellt klar:

Es werden keine sogenannten "Kautionszahlungen" von Polizei oder Staatsanwaltschaft gefordert oder angenommen, um Angehörige, die eine angeblich schwere Straftat begangen oder einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben, vor einer Haftstrafe zu bewahren. Die Polizei wird Sie auch niemals am Telefon nach Ihren Vermögensverhältnissen fragen oder Bargeld oder andere Wertgegenstände in vermeintlich "amtliche Verwahrung" nehmen oder prüfen.

Wenn Sie einen solchen Anruf bekommen, legen Sie einfach auf! Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter 110 an!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell