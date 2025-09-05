PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Videoüberwachung am Hauptbahnhof deckt Falschaussage eines Fahrraddiebs auf

Leipzig (ots)

Heute Morgen, gegen 03:45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 20-jährigen Syrer am Hauptbahnhof in Leipzig. Der Mann hatte ein Fahrrad mit einem beschädigten Schloss bei sich. Als die Beamten auch dieses überprüften, stellten sie fest, dass das Rad als gestohlen gemeldet wurde.

Mit der Information konfrontiert, berichtete der Syrer, dass er das Rad kurz vorher für 150 Euro in der Eisenbahnstraße erworben hätte. Die misstrauischen Beamten prüften die Videoaufzeichnung am Hauptbahnhof in Leipzig und wurden fündig: Aufnahmen zeigen den Mann am Vortag, gegen 22:00 Uhr bereits mit dem Rad aus Oschatz am Hauptbahnhof ankommend.

Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet die Aufzeichnungen diesen als Beweismittel.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Yvonne Manger
Telefon: 0341-271497 107
Mobil: 0173-2766341
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

