PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Leipzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Einladung zum Medientermin: Gemeinsam für die Sicherheit im und um den Leipziger Hauptbahnhof - die Gemeinsame Einsatzgruppe "Bahnhof-Zentrum" (GEG BaZe) feiert 25-jähriges Jubiläum

BPOLI L: Einladung zum Medientermin: Gemeinsam für die Sicherheit im und um den Leipziger Hauptbahnhof - die Gemeinsame Einsatzgruppe "Bahnhof-Zentrum" (GEG BaZe) feiert 25-jähriges Jubiläum
  • Bild-Infos
  • Download

Leipzig (ots)

Seit nunmehr 25 Jahren ist die Gemeinsame Einsatzgruppe "Bahnhof -Zentrum" in und am Verkehrsknotenpunkt mitten im Herzen von Leipzig im Einsatz. Der Zusammenschluss zwischen Bundes- und Landespolizei ist in ihrer Arbeitsweise immer noch einzigartig in Deutschland.

Über die Zuständigkeitsgrenzen hinweg bestreifen Polizistinnen und Polizisten beider Behörden gemeinsam regelmäßig den Hauptbahnhof, die im Zentrum gelegenen Tiefbahnhöfe und Haltepunkte sowie die bahnhofsnahen Stadt- und Innenstadtbereiche, wie den Bürgermeister-Müller-Park und den Schwanenteich.

Das Jubiläum wollen wir im Beisein des Präsidenten der Bundespolizeidirektion Pirna, André Hesse und des Präsidenten der Polizeidirektion Leipzig, René Demmler, sowie der Leiterin des Polizeireviers Leipzig-Zentrum, Frau Polizeidirektorin Sylvia von Wlkanowa und dem Leiter der Bundespolizeiinspektion Leipzig, Herrn Leitender Polizeidirektor Markus Pfau mit ehemaligen und aktuellen Angehörigen der GEG BaZe gemeinsam feiern.

Wann? Mittwoch, 03.September 2025, 16 - 18 Uhr Wo? Polizeirevier Leipzig - Zentrum, Ritterstraße 19-21, 04109 Leipzig

Die Bundespolizeiinspektion Leipzig und die Polizeidirektion Leipzig lädt Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu einer Teilnahme ein. Aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse am Veranstaltungsort bitten wir vorab um eine Anmeldung per E-Mail an medien.pd-l@polizei.sachsen.de bis Donnerstag, den 28. August 2025.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Pressesprecher
Jens Damrau
Telefon: 0341-271497 108
Mobil: 0172/305 12 80
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Leipzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Leipzig
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Leipzig
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 12:44

    BPOLI L: 26-Jähriger verletzt Zugpersonal, Reisende und Polizisten

    Leipzig, Geithain (ots) - Gestern Abend gegen 19 Uhr bepöbelte ein 26-jähriger Türke, mit heruntergelassener Hose, die Reisenden im Regionalexpress von Chemnitz nach Leipzig. Als er vom Zugpersonal aufgefordert wurde sich wieder anzuziehen, griff er dieses sofort an und schlug auf die Zugbegleiterin ein, dabei verletzte er sie am Kopf. Auch ein zu Hilfe eilender ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 13:22

    BPOLI L: Erhobener rechter Arm bringt Mann hinter Gitter

    Leipzig (ots) - Dass man sich besonders vorbildlich und gesetzeskonform verhalten sollte, wenn man es mit dem Recht in der Vergangenheit nicht ganz so genau genommen hat, vergaß ein 31-jähriger Deutscher gestern Abend offensichtlich. Der Mann hatte den Beamten der Bundespolizei im Hauptbahnhof in Leipzig einen Hitlergruß gezeigt. Diese reagierten sofort und stellten den 31-Jährigen zur Rede. Die Überprüfung seiner ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:02

    BPOLI L: "Alter Bekannter" hält Bundespolizei in Schach

    Leipzig (ots) - Am vergangenen Freitag zeigte ein Mann mehrfach einen Hitlergruß vor der Westhalle am Hauptbahnhof in Leipzig. Als Bundespolizisten den 39-jährigen Deutschen ansprachen, wurde dieser handgreiflich, so dass der Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Dabei versuchte er, den Beamten einen Kopfstoß zu verpassen bzw. diese zu treten. Der Mann ist kein Unbekannter für die Polizisten. Vielmehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren