Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Einladung zum Medientermin: Gemeinsam für die Sicherheit im und um den Leipziger Hauptbahnhof - die Gemeinsame Einsatzgruppe "Bahnhof-Zentrum" (GEG BaZe) feiert 25-jähriges Jubiläum

Leipzig (ots)

Seit nunmehr 25 Jahren ist die Gemeinsame Einsatzgruppe "Bahnhof -Zentrum" in und am Verkehrsknotenpunkt mitten im Herzen von Leipzig im Einsatz. Der Zusammenschluss zwischen Bundes- und Landespolizei ist in ihrer Arbeitsweise immer noch einzigartig in Deutschland.

Über die Zuständigkeitsgrenzen hinweg bestreifen Polizistinnen und Polizisten beider Behörden gemeinsam regelmäßig den Hauptbahnhof, die im Zentrum gelegenen Tiefbahnhöfe und Haltepunkte sowie die bahnhofsnahen Stadt- und Innenstadtbereiche, wie den Bürgermeister-Müller-Park und den Schwanenteich.

Das Jubiläum wollen wir im Beisein des Präsidenten der Bundespolizeidirektion Pirna, André Hesse und des Präsidenten der Polizeidirektion Leipzig, René Demmler, sowie der Leiterin des Polizeireviers Leipzig-Zentrum, Frau Polizeidirektorin Sylvia von Wlkanowa und dem Leiter der Bundespolizeiinspektion Leipzig, Herrn Leitender Polizeidirektor Markus Pfau mit ehemaligen und aktuellen Angehörigen der GEG BaZe gemeinsam feiern.

Wann? Mittwoch, 03.September 2025, 16 - 18 Uhr Wo? Polizeirevier Leipzig - Zentrum, Ritterstraße 19-21, 04109 Leipzig

Die Bundespolizeiinspektion Leipzig und die Polizeidirektion Leipzig lädt Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu einer Teilnahme ein. Aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse am Veranstaltungsort bitten wir vorab um eine Anmeldung per E-Mail an medien.pd-l@polizei.sachsen.de bis Donnerstag, den 28. August 2025.

