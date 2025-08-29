Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: "Steter Tropfen" führt zur U-Haft

Leipzig (ots)

Der Haftbefehl war gestern noch keine 24 Stunden alt, da klickten im Leipziger Hauptbahnhof bei einer einschlägig bekannten 38-jährigen Deutschen schon die Handschellen.

Trotz Hausverbot und mehrfachen Anzeigen wegen Hausfriedensbruch hielt sich die 38-Jährige mal wieder im Hauptbahnhof auf und geriet ins Visier der Leipziger Bundespolizei.

Schnell stellte sich heraus, dass das Amtsgericht Leipzig einen Tag zuvor einen Untersuchungshaftbefehl wegen mehreren gefährlichen Körperverletzungen gegen die 38-Jährige erlassen hatte.

Für die Bundespolizei Leipzig ist sie keine Unbekannte. Seit mehreren Jahren begeht sie neben Hausfriedensbrüchen und Leistungserschleichungen auch Diebstähle, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen im Leipziger Hauptbahnhof.

Die Beamten nahmen die 38-jährige Deutsche fest und brachten sie, nach der Vorführung beim Haftrichter, in die JVA nach Chemnitz.

