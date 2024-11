Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 31-Jährigen im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Bundeautobahn 3

Kleve - Emmerich (ots)

Am Dienstagvormittag, 26. November 2024 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 3 am Rastplatz Knauheide einen 31-jährigen Pakistaner als Fahrgast in einem grenzüberschreitenden Reisebus auf der Fahrt von Amsterdam nach München bei der Einreise aus den Niederlanden. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Augsburg zur Festnahme aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 65 Tagen verbüßen oder eine Geldstrafe in Höhe von 650 Euro entrichten. Da der Pakistaner die fällige Geldstrafe bei der Bundespolizei bezahlte, durfte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell