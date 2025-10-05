Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freckenfeld - Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Wörth (ots)

Eine Festnahme war das Ergebnis einer nächtlichen Shopping-Tour eines 19-jährigen. Demnach wollten Beamte der hiesigen Dienststelle in den frühen Morgenstunden des heutigen 05.10.2025 den Dorfladen in Freckenfeld, welcher durchgängig geöffnet hat betreten, als ihnen eine maskierte Person mit zwei vollen Einkaufstüten entgegenkam. Bei der sofortigen Festnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann auch noch eine Schreckschusswaffe mit sich führte. Nachdem alle erforderlichen strafprozessualen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell