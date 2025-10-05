Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Randalierer am Hauptbahnhof

Landau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr wurden der Polizei Landau drei Randalierer am Hauptbahnhof gemeldet, welche bereits mehrere Fahrräder umgeworfen und Einkaufswägen die Treppe hinuntergestürzt hätten. Beim Eintreffen der Polizei waren die drei jungen Männer im Alter von 18, 20 und 21 Jahren gerade dabei, einen Bauzaun aus seiner Verankerung zu reisen und auf einen geparkten PKW zu werfen. Der PKW wurde hierbei beschädigt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden die drei Männer durch die Polizei in Gewahrsam genommen und mussten die Nacht in einer Zelle verbringen.

