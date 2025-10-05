PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Flucht vor der Polizei endet im Maisfeld

Dierbach (ots)

In der vergangenen Nacht sollte ein Rollerfahrer um 00:25 Uhr in Dierbach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 16-Jährige aus dem Kreis Südliche Weinstraße ignorierte mehrfach die Anhaltesignale des Streifenwagens und versuchte zu flüchten. Er fuhr im Rahmen seiner Flucht auf einen Acker und versuchte von dort fußläufig zu flüchten. Wenige Augenblicke später konnte der Jugendliche durch die Beamten eingeholt und schließlich in einem Maisfeld gestellt werden. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde bekannt, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und der Roller nicht zugelassen war. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurde der Roller zunächst sichergestellt, da die Eigentumsverhältnisse nicht abschließend geklärt werden konnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
PHK Brödel

Telefon: 06343-9334-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

