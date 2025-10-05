PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Unfallflucht mit Zeugen

Venningen (ots)

Am Samstag, den 4. Oktober 2025, kam es zwischen 17:00 Uhr und 17:15 Uhr in der Altdorfer Straße in Venningen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein Fahrzeugführer hatte seinen Pkw in der Altdorfer Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Während er sich in der Nähe aufhielt, beobachtete er, wie ein dunkelblauer Kombi mit dem rechten Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel seines geparkten Fahrzeugs stieß. Statt anzuhalten, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs konnte durch den Zeugen abgelesen werden. Ein verfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
PHK Düring

Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

