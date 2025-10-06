Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Familienstreitigkeiten (Nachtrag zur Pressemitteilung durch das Polizeipräsidium Rheinpfalz vom Vortag)

Gommersheim (ots)

Mittlerweile wurde bekannt, dass die 56 Jahre alte Mutter, die am Vortag (05.10.2025, kurz nach 16 Uhr) von ihrem 16-jährigen Sohn mit einem Messer und einem Ast angegangen worden war, doch schwerer verletzt wurde und sich einer Operation unterziehen muss. Der 16-Jahre alte Jugendliche flüchtete nach der Auseinandersetzung und konnte trotz umfangreichen Suchmaßnahmen bislang nicht angetroffen werden. Aktuell kann nicht ausgeschlossen werden, dass er auch anderen Personen gegenüber aggressiv werden kann. Die Fahndung nach ihm dauert an. Die Ursache der Auseinandersetzung ist bislang nicht bekannt und ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

