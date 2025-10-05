PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kirrweiler (ots)

Am 03.10.2025 gegen 18:00 Uhr kam es in der Marktstraße in Kirrweiler zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein allein beteiligter Fahrradfahrer stürzte vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholeinfluss, nachdem er gegen einen Bordstein stieß. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

