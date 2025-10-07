POL-PDLD: Bellheim - Diebstahl von Freischneider

Landau (ots) - Am 05.10.2025 stellte der 14-jährige Geschädigte seinen E-Scooter vor dem Modehaus Jost in der Königstraße in Landau ab und sicherte diesen mittels Schloss. Gegen 17 Uhr musste er feststellen, dass der E-Scooter durch unbekannte Täter entwendet wurde. Die Schadenshöhe beträgt circa 550 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der ...

mehr