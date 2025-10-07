POL-PDLD: Bellheim - Diebstahl von Freischneider
Bellheim (ots)
Bislang unbekannte Täter entwendeten von der Ladefläche eines im Birnbaumweg abgestellten Fahrzeugs zwei hochwertige Freischneider. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 03.10.- 05.10.2025. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Germersheim 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
