Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Diebstahl von Freischneider

Bellheim (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten von der Ladefläche eines im Birnbaumweg abgestellten Fahrzeugs zwei hochwertige Freischneider. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 03.10.- 05.10.2025. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Germersheim 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274/958-1602
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

