POL-PDLD: Bad Bergzabern - Berauscht durch die Landauer Straße
Bad Bergzabern (ots)
Am Montagmorgen, um 06:25h wurde in der Landauer Straße in Bad Bergzabern ein 33-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Da bei ihm eine Cannabis-Beeinflussung festgestellt werden konnte, wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.
