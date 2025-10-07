POL-PDLD: Bad Bergzabern - Berauscht durch die Landauer Straße

Wörth (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde die Fensterscheibe der Stadtbücherei eingeschlagen. Weiterhin beschmierten die Täter den Eingangsbereich mit Ketchup. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth Pressestelle Telefon: 07271-9221-1803 ...

