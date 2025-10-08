POL-PDLD: Edenkoben - Alkoholfahne und keinen Führerschein
Edenkoben (ots)
Ein 47 Jahre alter Autofahrer hatte bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend (07.10.2025, 23.35 Uhr) in der Bahnhofstraße eine würzige Alkoholfahne, weshalb er einen Schnelltest durchführen musste. Dieser ergab 0,48 Promille. Seinen Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel sollten daraufhin präventiv sichergestellt werden. Seine Fahrerlaubnis konnte er nicht aushändigen, weil er nicht im Besitz einer solchen war. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.
