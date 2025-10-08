PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Alkoholfahne und keinen Führerschein

POL-PDLD: Edenkoben - Alkoholfahne und keinen Führerschein
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Ein 47 Jahre alter Autofahrer hatte bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend (07.10.2025, 23.35 Uhr) in der Bahnhofstraße eine würzige Alkoholfahne, weshalb er einen Schnelltest durchführen musste. Dieser ergab 0,48 Promille. Seinen Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel sollten daraufhin präventiv sichergestellt werden. Seine Fahrerlaubnis konnte er nicht aushändigen, weil er nicht im Besitz einer solchen war. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 10:35

    POL-PDLD: Landau - Unseriöse Handwerker - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Bereits am 03.10.2025 wurde in der Hermann-Jürgens-Straße in Landau-Godramstein die Reparatur einer Dachrinne an einem Haus angeboten. Für einen Preis von 300 Euro wurde eingewilligt. Nachdem die Arbeiten beendet waren, verlangten die unseriösen Handwerker plötzlich 3000 Euro. Letztlich wurden durch den Geschädigten 2800 Euro bezahlt. Der Sachverhalt wurde nachträglich bei der Polizei zur Anzeige ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 08:09

    POL-PDLD: Oberotterbach - Saunabrand

    Oberotterbach (ots) - Am Dienstag 07.10.25 kam es gegen 14 Uhr in Oberotterbach im Keller eines Wohnhauses zu einem Saunabrand. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte einen Gebäudebrand verhindern, das Haus war jedoch in der Folge stark verrußt. Verletzt wurde augenscheinlich niemand, der Inhaber wurde dennoch zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Michael ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 07:59

    POL-PDLD: Steinfeld - Fahrt unter Drogeneinfluss

    Steinfeld (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Steinfeld, Bahnhof Schaidt kurz nach Mitternacht ein 54-jähriger Autofahrer kontrolliert und eine Cannabisbeeinflussung festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Michael Schreiber, PHK ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren