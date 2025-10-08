Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unseriöse Handwerker - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Bereits am 03.10.2025 wurde in der Hermann-Jürgens-Straße in Landau-Godramstein die Reparatur einer Dachrinne an einem Haus angeboten. Für einen Preis von 300 Euro wurde eingewilligt. Nachdem die Arbeiten beendet waren, verlangten die unseriösen Handwerker plötzlich 3000 Euro. Letztlich wurden durch den Geschädigten 2800 Euro bezahlt. Der Sachverhalt wurde nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Handwerker sollen mit einem tschechischen Transporter unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor der Betrugsmasche der sogenannten Dachhaie und rät: Fremden gegenüber sollten Sie bei Haustürgeschäften misstrauisch sein. Lassen Sie Reparaturarbeiten am Haus von seriösen Handwerksbetrieben durchführen. Zahlen Sie niemals Geld im Voraus. Weitere Tipps zum Schutz vor Betrügern können Sie auch im Internet unter http://www.polizei-beratung.de nachlesen.

