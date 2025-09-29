Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Flugunfall - Widerstand - Unfallflucht - Diebstahl - Körperverletzung - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Beim Linksabbiegen mit PKW kollidiert

Beim Linksabbiegen kollidierte am Sonntag, gegen 14:20 Uhr, ein 28-jähriger Renault-Fahrer auf der L1080 zwischen der Himmlingerr Steige und der Einmündung Simmisweiler mit einem entgegenkommenden VW einer 29-Jährigen. Beide Fahrzeugen waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 17000 Euro.

Abtsgmünd: Vorfahrt missachtet

Am Sonntag gegen 11:45 Uhr wollte ein 27-Jähriger, von Hangendenbuch kommend, nach links auf die B19 in Richtung Abtsgmünd fahren. Hierbei übersah er einen aus Abtsgmünd heranfahrenden 41-jährigen Motorrad-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der 41-Jährige schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Aalen: Einbruch

Unbekannte brachen am Sonntag, gegen 9:15 Uhr, in ein Kellerabteil in der Hofherrnstraße ein. Anschließend entwendeten sie hieraus einen Fernseher. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: In Gewahrsam genommen

Gegen 2:30 Uhr wurden die Beamten am Sonntag in eine Bar an der Burgstallstraße gerufen, nachdem ein 19-jähriger Gast seine Rechnung nicht begleichen konnte. Der Mann weigerte sich gegenüber den Beamten sich auszuweisen und verhielt sich zunehmend aggressiv. Trotz mehrfacher Aufforderung kam er der Herausgabe seiner Personalien nicht nach. Als er daraufhin durchsucht werden sollte, leistete er erheblichen Widerstand. Dabei beleidigte er die Einsatzkräfte massiv. Zur Verhinderung weiterer Störungen wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Westhausen: Unfallflucht

Ein unbekannter LKW-Fahrer befuhr am Samstag, gegen 14:45 Uhr, die Ausfahrt Westhausen von der BAB7 aus Richtung Norden kommend. An einer dortigen Ampel musste er seinen LKW anhalten. Da er die Ampel vermutlich nicht einsehen konnte, setzte er seinen LKW zurück und übersah hierbei einen hinter ihm stehenden Audi eines 34-Jährigen. Infolgedessen fuhr er auf den Audi auf. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, setzte er seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fahrrad entwendet

Zwischen 4:15 Uhr und 4:20 Uhr entwendete am Samstag ein unbekannter Dieb aus einem Carport in der Brahmstraße ein schwarzes Mountainbike mit einem goldenen Sattel der Marke Liteville im Wert von rund 5000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Unterschneidheim: Gleitschirmpilotin bei Unfall schwer verletzt

Am Sonntag kam es in Unterschneidheim auf dem Fluggelände Walxheim zu einem Unfall mit einer Gleitschirmpilotin. Die 46-Jährige wurde zunächst mit einer Winde in die Höhe gezogen und befand sich in etwa 25 Metern Höhe. Nach ersten Erkenntnissen geriet sie - möglicherweise durch eine starke Windböe - ins Trudeln. Die Pilotin versuchte dagegen zu steuern, konnte jedoch nicht verhindern, dass der Gleitschirm zu Boden stürzte. Die 46-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde umgehend mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Neuler/Bindenhof: Zeuge nach Körperverletzung gesucht

Ein 20-Jähriger wurde am Samstag gegen 2:45 Uhr vor einem Festzelt in der Maybachstraße von zwei bislang Unbekannten angegriffen. Der 20-Jährige soll hierbei kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben und wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Von den Angreifern liegen derzeit keine Beschreibungen vor. Die Polizei bittet daher Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Lorch: Von PKW überrollt

Am Sonntag um 15.30 Uhr fuhr ein 83-jähriger Lenker eines Ford in Schrittgeschwindigkeit rückwärts aus einer Garagenausfahrt in der Haldenbergstraße. Zeitgleich trat seine 82-jähirge Ehefrau in den Fahrweg des Fahrzeuges, wurde von diesem erfasst und zu Boden geworfen. Durch den PKW wurde ein Bein der 82-Jährigen überrollt, wodurch diese schwer verletzt wurde. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

