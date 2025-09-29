Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Unfallflucht und Widerstand

Aalen (ots)

Remshalden-Grunbach: Einbruch in Gaststätte

Am Sonntagmittag wurde ein Einbruch in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße festgestellt. Der Einbrecher verschaffte sich über ein Fenster Zutritt ins Gebäude und entwendete rund 300 Euro Bargeld. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag wurde im Parkhaus in der Kanalstraße ein Peugeot 208 beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ rund 3000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Leutenbach und Winnenden: Widerstandshandlungen nach Trunkenheitsfahrt

Eine 49-Jährige fuhr in der Nacht auf Sonntag zwischen Weiler zum Stein und Winnenden in Schlangenlinien. Die Frau konnte in der Wiesenstraße kontrolliert werden. Sie war augenscheinlich stark alkoholisiert. Einen Alkoholtest verweigerte sie. Sie musste die Polizisten mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Hier verhielt sie sich aggressiv, leistete Widerstand, verletzte den Arzt und beleidigte die Ordnungshüter. Die Frau erwartet nun mehrere Strafanzeigen sowie führerscheinrechtliche Maßnahmen.

