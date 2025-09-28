PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 28.09.2025

Aalen (ots)

Remshalden: Zeugenaufruf nach Beschädigung an Fahrzeug durch möglichen Steinwurf

Am Samstagmittag gegen 13:34 Uhr fuhr ein 22-jähriger auf der B29 in Richtung Stuttgart mit seinem Honda auf der rechten Fahrspur. Auf Höhe der Ausfahrt Remshalden-Ost/Geradstetten hörte er einen lauten Knall und verließ die Bundesstraße. Er blieb unverletzt und stellte einen Schaden an seiner Heckscheibe fest (ca. 1.000 Euro). Die Ermittlungen zur genauen Ursache laufen aktuell noch. Die Polizei Waiblingen bittet mögliche Zeugen sich unter 07151/950422 zu melden.

Schorndorf: Pkw fährt in Gartenzaun

Am Samstagnachmittag gegen 14:40 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem VW Golf im Schumannweg in einen Gartenzaun. Er war zuvor durch eine Wespe im Fahrzeug abgelenkt worden. Es wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Waiblingen: Unfall zwischen zwei Pkw

Am Samstagmittag gegen 11:55 Uhr kam es auf der Talaue zu einem Unfall zwischen einem Audi S8 und einem Fiat Punto. Die 36-jährige Audi-Fahrerin übersah beim Spurwechsel den 56-jährigen Fiat-Fahrer. Es wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils ca. 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

