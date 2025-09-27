Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle (Stand 09:00 Uhr)

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall mit Schwerverletzter

Am Freitag gegen 12:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Hagenbacher Steige / Wignandstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Fahrerin eines VW Caddy wollte von der Wignandstraße nach rechts in die Hagenbacher Steige einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer 47-Jährigen, die mit ihrem Ford Kuga auf der Hagenbacher Steige in Richtung Hessentaler Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die 47-Jährige schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 10.000 Euro, davon rund 2.000 Euro am VW Caddy und 8.000 Euro am Ford Kuga.

Crailsheim: Unbekannter Lkw beschädigt Abschleppfahrzeug - 25-Jähriger leicht verletzt

Zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Kirchberg/Jagst in Fahrtrichtung Mannheim ereignete sich am Freitagabend gegen 23:20 Uhr auf der Autobahn A6 ein Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Abschleppfahrer war auf dem Standstreifen dabei, einen Pannen-Pkw auf seinen Abschleppwagen zu verladen. Als er am aufgeladenen Fahrzeug die vordere Ratsche befestigte, bemerkte er ein Hupen hinter sich. Kurz darauf wich ein weißer Lkw mit Anhänger, beladen mit weißen Containern, nach links aus und streifte dabei das Plateau des Abschleppwagens hinten links. Der 25-Jährige wurde verletzt, als er auf das Plateau springen wollte und dabei vom Lkw an der rechten Schulter touchiert wurde. Der Lkw scherte im Anschluss nach links aus und lenkte anschließend wieder nach rechts. Der bislang unbekannte Lkw entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Am Abschleppfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen den Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg/Jagst unter der Telefonnummer 07904/94260 zu melden.

