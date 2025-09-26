Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Essingen: PKW bei Fahrstreifenwechsel übersehen und anschließend geflüchtet

Als am Donnerstag, gegen 18 Uhr, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der B29 vom Beschleunigungsstreifen zwischen Essingen Bahnhof und dem Aalener Dreieck auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er einen dort fahrenden Skoda eines 29-Jährigen. Der 29-Jährige versuchte daraufhin mit seinem Skoda auszuweichen und geriet infolgedessen ins Schlingern. Anschließend prallte er zunächst gegen die Mittelplanke und danach gegen die rechte Leitplanke. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Lorch: Unfallflucht

Am Donnerstag um 12:10 Uhr wurde ein Mitsubishi, der auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Maierhofstraße geparkt war, beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß beim Ausparken seines Fahrzeugs gegen den Mitsubishi und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell