Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Aalen (ots)

Schorndorf: Mehrere Festnahmen nach Erpressung

In den späten Abendstunden des Dienstags (23.09.2025) wurde ein 20-jähriger Mann von einem Bekannten kontaktiert und soll letztlich in eine Wohnung im innerstädtischen Bereich gelockt worden sein. In der Wohnung soll er von mehreren Männern bedroht, körperlich angegangen und hierbei verletzt worden sein. Unter anderem sollen die Männer von dem 20-Jährigen unter Drohungen gegen dessen Familie einen vierstelligen Bargeldbetrag gefordert haben, der im Verlauf des Mittwochs an die Männer übergeben werden sollte. Hiernach konnte der 20-Jährige die Wohnung wieder verlassen. Im Rahmen der umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnten schnell sechs Tatverdächtige ermittelt werden. Die Männer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren mit deutscher, griechischer und pakistanischer Staatsangehörigkeit wurden am 24.09.2025 festgenommen und am 25.09.2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Gegen alle sechs Beschuldigten wurden die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle erlassen und in Vollzug gesetzt. Die Beschuldigten wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
