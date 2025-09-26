PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Rosengarten: Verkehrsunfall

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:45 Uhr befuhr eine 60-jährige Mercedes-Fahrerin die L1054 von Ziegelmühle in Richtung B19. An der Einmündung in die B19 übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 73-jährigen Toyota-Fahrer, welcher bereits auf der B19 in Richtung Uttenhofen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro entstand.

Crailsheim: Ungebremst in Tiefgarage gefahren

Ein 60-jähriger Toyota-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 10:20 Uhr von der Theodor-Heuss-Straße in eine Tiefgarage einfahren, als er hierbei einen Pfosten in der Mitte der Einfahrt überfuhr. Daraufhin verwechselte er sein Prems- mit dem Gaspedal und fuhr gerade etwa 15 Meter in die Tiefgarage und prallte dort gegen einen Betonpfeiler. Insgesamt entstand hierdurch ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

