Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Winterbach: Unfallflucht

Am Donnerstag, zwischen 07:40 Uhr und 12:05 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Schorndorfer Straße geparkten Opel. Der unbekannte Autofahrer rangierte mutmaßlich rückwärts, drückte dabei die Fahrertür des Opels ein und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Fellbach: Unfall beim Ausparken

Ein 27-jähriger Fahrer eines Ford Transit beschädigte am Donnerstagmorgen, gegen 08:40 Uhr beim rückwärtigen Ausparken in der Zeppelinstraße den Opel Astra eines 36-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Verletzt wurde niemand.

Allmersbach im Tal: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Am Donnerstag, gegen 13:20 Uhr befuhr eine 30-jährige Toyota-Fahrerin die Schorndorfer Straße (L1080). Zwischen der Abzweigung Richtung Heutensbach und Königsbronnhof verlor sie alleinbeteiligt die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ins Schleudern und fuhr in den Grünstreifen. Die Toyota-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Es musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren