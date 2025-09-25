POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Satteldorf: Auffahrunfall auf der Autobahn

Am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr befuhr ein 60-jähriger Sattelzugfahrer die A6 in Richtung Heilbronn. Hierbei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 54-jähriger Sattelzug-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 60-Jährige fuhr auf den Sattelzug des 54-Jährigen auf und schob diesen auf zwei weitere davor fahrende Sattelzüge. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 66 000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen bis etwa 09:50 Uhr gesperrt.

Fichtenau: Leitplanke touchiert

Am Mittwochnachmittag gegen 17:45 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Porsche die A7 in Richtung Würzburg. Auf regennasser Fahrbahn verlor er kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte die Mittelleitplanke. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro.

Satteldorf: Vorfahrtsunfall

Ein 82-jähriger Dacia-Fahrer wollte am Mittwoch gegen 14 Uhr von der Industriestraße auf die Leonhardt-Weiss-Straße in Richtung B290 einbiegen, als er hierbei eine von links kommende, vorfahrtberechtigte 21-jährige Ford-Fahrerin übersah, welche von der Leonhardt-Weiss-Straße in Richtung Industriegebiet fuhr. Eine Kollision konnte nicht mehr vermieden werden, weshalb ein Sachschaden von über tausend Euro entstand.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Samstagmorgen gegen 9:45 Uhr wurde in der Breslauer Straße ein verkehrsbedingt haltender Bus der Marke MAN durch einen Unbekannten beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt. Zeugen, welche den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

