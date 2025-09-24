Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrug durch falsche Polizeibeamte

Aalen (ots)

Remshalden-Geradstetten: Betrug durch falsche Polizeibeamte

Eine Frau aus Remshalden wurde am Dienstagnachmittag von einem angeblichen Kriminalbeamten telefonisch kontaktiert. Dieser überzeugte die Frau davon, dass sie ihr Bankschließfach leeren müsse, da bei der Bank ein Betrüger arbeiten würde. Anschließend begab sie sich absprachegemäß zum Lidl-Parkplatz in der Alfred-Klingele-Straße, wo die Wertsachen übergeben werden sollten. Während die Frau auf dem Parkplatz auf den angeblichen Beamten der Kriminalpolizei wartete, entriss ihr plötzlich ein Mann die Tasche und flüchtete anschließend. In der Tasche befanden sich Bargeld und Gold im niederen sechsstelligen Bereich. Bei dem Abholer soll es sich laut der Geschädigten um einen jüngeren, schlanken, großen Mann gehandelt haben. Dieser war mit einer schwarzen Hose sowie einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Die Kapuze trug der unbekannte Mann über dem Kopf. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die am Dienstag gegen 15:30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz oder im Bereich des angrenzenden Remsufers entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Kripo zu melden. Aus aktuellem Anlass bittet die Polizei alle Bürger, insbesondere ihre lebensälteren Angehörigen und Bekannten über die Betrugsmaschen zu informieren. Weitere Informationen und Verhaltenshinweise zu den verschiedenen Betrugsmaschen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

