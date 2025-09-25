Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Einbrüche - Pkw-Aufbruch

Schwaikheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr am Mittwochmorgen gegen 7:00 Uhr die Ludwigsburger Straße ortseinwärts. Hierbei fuhr er trotz Gegenverkehr an mehreren geparkten Pkw vorbei, sodass ein entgegenkommender 36-jähriger Porsche-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei prallte der Porsche gegen den Bordstein am rechten Fahrbahnrand, wobei beide rechten Reifen stark beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher fuhr anschließend unerlaubt weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schwaikheim: Kollision zwischen Radfahrern - Zeugen gesucht

Eine 56 Jahre alte Radfahrerin befuhr am Donnerstagabend gegen 21:45 Uhr den Kreisverkehr Bahnhofstraße / Bismarckstraße. Hierbei touchierte ein bisher unbekannter Radfahrer ihr Hinterrad, woraufhin die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Der unbekannte Radfahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Er wurde beschrieben als ca. 190 cm großer, dunkelhäutiger Mann im Alter von 25-30 Jahren. Zum Unfallzeitpunkt soll er eine schwarze Jacke mit Kapuze über dem Kopf getragen haben. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Am Mittwoch gegen 12:10 Uhr befuhr eine 25-jährige Seat-Fahrerin die Gmünder Straße stadteinwärts und bemerkte hierbei zu spät, dass der vor ihr fahrende 42 Jahre alte BMW-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Beide Fahrer erlitten beim Unfall leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.500 Euro, der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Plüderhausen: Einbruch in Firma

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 0:55 Uhr und 4:20 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Firma in der Jakob-Schüle-Straße ein und brachen dort einen Tresor auf. Aus diesem wurde Bargeld und Gold im sechsstelligen Bereich gestohlen. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 81344 mit dem Polizeiposten Plüderhausen in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Auffahrunfall im Grafenbergtunnel

Ein 29-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Mittwoch kurz vor 16:30 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Im Grafenbergtunnel bemerkte er hierbei zu spät, dass der vor ihm fahrende 54 Jahre alte BMW-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der BMW-Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt, an beiden Pkw entstand Sachschaden.

Fellbach: Bürocontainer aufgebrochen

Zwischen Dienstagabend, 23:30 Uhr und Mittwochmorgen, 6:15 Uhr wurde in der Schaflandstraße ein Bürocontainer aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Beim Einbruch entstand geringer Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Reifen während Fahrt geplatzt

Eine 24-jährige VW-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 13:50 Uhr die L 1197 von Remseck in Richtung Oeffingen. Während der Fahrt platzte ein Reifen des Fahrzeugs, weshalb die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 4500 Euro geschätzt.

Backnang: PKW beschädigt und durchwühlt

Unbekannte Täter schlugen am Mittwoch, zwischen 12:10 Uhr und 13:00 Uhr die Scheibe der Beifahrerseite eines Mercedes ein und durchsuchten anschließend den Fahrzeuginnenraum. Sie verursachten einen Sachschaden von etwa 350 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Mercedes B-Klasse war zur Tatzeit in der Plattenwaldallee auf dem vorderen Parkplatz Waldheim am Plattenwald abgestellt. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Backnang: Unfall - Beim Rangieren übersehen

In der Industriestraße übersah ein 62-jähriger Mercedesfahrer am Dienstagmorgen, gegen 09:15 Uhr einen hinter ihm parkenden BMW und stieß beim rückwärts rangieren mit diesem zusammen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro.

