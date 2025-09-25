Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Straßenverkehrsgefährdungen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am vergangenen Sonntag zwischen 14 Uhr und 17:30 Uhr parkte ein 52-Jähriger seinen VW Golf auf einem Parkplatz in der Spieselstraße. Vermutlich beim Ausparken streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Golf und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240.

Ellwangen: Unfall beim Abbiegen

Von der Franz-Rueff-Straße wollte am Donnerstag um 4 Uhr ein 43-Jähriger mit seinem MAN-LKW nach rechts auf ein Firmengebäude einfahren. Hierbei übersah er, dass ein 48-jähriger LKW-Fahrer ebenfalls abbiegen wollte und streifte dessen Fahrzeug. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ellenberg: Am Zebrastreifen überholt

Am Dienstag gegen 16:20 Uhr musste eine 22-jährige Lenkerin eines Toyota am Fußgängerüberweg in der Hauptstraße in Fahrtrichtung Wört anhalten, nachdem zwei Kinder die Fahrbahn überqueren wollten. Als sie dort mit ihrem Fahrzeug stand, fuhr von hinten ein schwarzer SUV heran, welcher den Toyota mit hoher Geschwindigkeit überholte und auf die Kinder nicht achtete. Der SUV hatte das Teilkennzeichen FEU-FM und wurde von einer etwa 40-50 Jahre alten Frau mit kurzen schwarzen Haaren gelenkt. Das Fahrzeug fuhr unbeirrt in Fahrtrichtung Wört weiter. Verkehrsteilnehmer, die durch den SUV gefährdet wurden oder Zeugen, die Hinweise auf die Fahrerin geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 zu melden.

Aalen: Straßenverkehrsgefährdung

Am Dienstag gegen 17:35 Uhr fuhr ein 15-jähriger Lenker eines E-Scooters bei Rotlicht über die Fußgängerfurt im Kreuzungsbereich Stuttgarter Straße / Wilhelm-Merz-Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Dadurch mussten mindesten zwei PKW-Lenker ihre Fahrzeuge stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Fahrer der beiden PKW bzw. Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: PKW prallt gegen Brückenpfeiler

Am Mittwoch um 17:30 Uhr befuhr eine 79-jährige Lenkerin eines BMW die Pfitzerstraße in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Hierbei verwechselte sie vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal und kam dadurch nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW überfuhr zunächst einen Ampelmasten und prallte dann gegen einen Brückenpfeiler. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An ihrem PKW entstand Totalschaden.

Westhausen: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Mittwoch gegen 12:15 Uhr befuhr ein 41-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz Vito die BAB 7 in Fahrtrichtung Süden. An der Ausfahrt der Anschlussstelle Oberkochen kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Wildzaun. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell